di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

E' la sagra degli errori, poi Morata compra una vocale e il suo lo trasforma in orrore. Va così, in Juve-Atalanta - 1-0 al 45' con super gol di Chiesa -, con uno di quegli approcci a metà che fanno impazzire Pirlo. E non in senso positivo. Ecco, ci vuole un bolide dell'esterno col 22 per far tornare un po' di tranquillità alla Juventus. E più di Chiesa, ci è voluto un De Ligt in forma semplicemente splendida: va lui su Duvan, è lui a marcarlo dal primo all'ultimo istante. E vince, con la costanza di chi non fa più notizia, coadiuvato da Bonucci che copre e incoraggia. Soprattutto dopo le leggerezze 'di troppo'.



Cade Ronaldo, in ripresa Bentancur e McKennie è solito e necessario brio: ecco TOP e FLOP al 45'.