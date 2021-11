Rafael Toloi, difensore dell'Atalanta, commenta a Dazn la vittoria all'Allianz Stadium sulla Juventus: "Vittoria molto importante, sapevamo quanto fosse difficile affrontare la Juve, che ha tanta qualità e velocità. Siamo stati bravi in fase difensiva e abbiamo giocato benissimo tecnicamente. Abbiamo sofferto un po' nel finale, ma è normale in sfide di questo livello. Siamo felici, è una vittoria che dà fiducia e dimostra la nostra forza: possiamo giocare contro chiunque per vincere, questo è il nostro obiettivo."

SCUDETTO - "Nel momento in cui soffriamo e l'avversario ha più possesso palla e ci attacca, dobbiamo fare quello che abbiamo fatto questa sera, è un salto di qualità che dobbiamo fare. Stiamo molto bene e siamo felici di avere ottenuto questo risultato in una grande partita, ora continuiamo a lavorare e cerchiamo di fare tutti risultati positivi".