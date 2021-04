Dal gol sbagliato all'andata (ricordate quell'incredibile colpo di tacco quasi a porta vuota?) al gol sbagliato al ritorno: per Alvaro Morata l'Atalanta è ufficialmente una bestia nera, e i tifosi della Juve non mancano di ricordarlo, commentando il match odierno sui social network. Ma al di là della prestazione contro gli orobici, decisamente opaca e condizionata da quell'errore a tu per tu con Gollini ad inizio partita, lo spagnolo è sembrato in generale poco convincente nelle ultime gare; tanto attivo sui social, tanto poco attivo in campo, sottolineano i più critici. La luna di miele con i sostenitori bianconeri forse è finita anche per lui.