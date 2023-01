La Gazzetta dello Sport ha pubblicato le valutazioni di tutti gli arbitri scesi in campo nell'ultima giornata di Serie A. Peggiore in campo? Marinelli, direttore di gara della sfida tra Juventus e Atalanta. Ecco la sua pagella: "5 - Marinelli (Juventus-Atalanta) Non sparge certezze nel primo tempo, anzi. Nella ripresa, via via, gli animi si accendono e lui non riesce a controllare del tutto la situazione".