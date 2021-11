Cambia l'avversario, non il suo rendimento. Altra brutta prestazione contro l'per, sempre in difficoltà sulla sua fascia così come, almeno apparentemente, in qualsiasi altra situazione. Mai in grado di saltare l'uomo nè di intraprendere qualche galoppata in zona offensiva, ancora una volta il brasiliano ha rimediato solo bocciature, non diversamente dal postdi martedì sera, in cui era stato giudicato come uno tra i peggiori in campo. Noi de IlBianconero.com gli abbiamo dato