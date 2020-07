Come ricorda La Gazzetta dello Sport quella di stasera tra Juventus e Atalanta è una sfida tra due attacchi... stellari. Nella Juve in particolare Cristiano Ronaldo va all'inseguimento di nuovi record da aggiungere alla sua "bacheca" personale: attualmente CR7 si trova a quota 26 gol stagionali, 3 in meno del capocannoniere Ciro Immobile, e punta al primato di reti bianconere in un campionato a girone unico, che al momento appartiene a Felice Borel (31 reti nella Serie A 1933-34). Un obiettivo impegnativo, ma non certo impossibile per uno come lui.