Secondo quanto filtra dalla Continassa, a giocare titolari oggi, nella sfida contro l'Atalanta, nella zona centrale del campo dovrebbero essere Bentancur, Arthur e McKennie, con lo statunitense in posizione di trequartista, qualche metro più avanti rispetto agli altri due. Pirlo, per questa sera, avrebbe preferito puntare su Ramsey in quella posizione, ma il gallese ha dimostrato di non essere ancora al meglio della forma e di avere qualche scoria dell'infortunio da smaltire e per questo rimarrà fuori dall'undici di partenza della Juventus. Non è escluso che, in caso di necessità, il calciatore non possa subentrare nel secondo tempo.