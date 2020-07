Come se non bastasse, oltre al gol di Malinovsky che ha portato in vantaggio l'Atalanta all'Allianz Stadium, secondo Dazn c'è anche un problema per de Ligt: l'olandese infatti sembra essere molto dolorante alla spalla, e Sarri sta valutando se sia il caso di effettuare una sostituzione per evitare che si possa aggravare la situazione.