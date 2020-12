1









Andrea Pirlo prepara una novità per la gara di domani contro l'Atalanta, 12a giornata di campionato che può proiettare la Juventus al secondo posto se dovesse approfittare dello scontro diretto tra Inter e Napoli. L'allenatore sta pensando di lasciare a riposo Alex Sandro, con l'altro brasiliano Danilo al suo posto. Non è l'unico dubbio di formazione per Pirlo, che scioglierà tutti i nodi solo nel corso della rifinitura di domani a poco ore dal fischio d'inizio.