Ultimi dubbi di Andrea Pirlo in vista della gara di oggi contro l'Atalanta, in programma alle 18.30. L'allenatore della Juventus rilancerà Morata in attacco vicino a Ronaldo dopo la panchina col Genoa, fuori Dybala. Uno dei nodi da sciogliere è chi giocherà basso a sinistra. La probabile scelta dell'allenatore bianconero infatti è concedere un turno di riposo ad Alex Sandro, mettendo Danilo sulla fascia. Staffetta tra brasiliani, con Cuadrado confermato dall'altra parte e De Ligt-Bonucci al centro.