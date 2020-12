Dopo essere partito in panchina nell'ultima giornata di campionato contro il Genoa, Alvarotornerà tra i titolari per la sfida di oggi alle 18.30 con l'Atalanta. Nonostante la rete dia Marassi che potrebbe rappresentare la svolta della stagione per l'attaccante argentino, Andrea Pirlo punterà di nuovo sulla coppia Morata-Ronaldo per conquistare i tre punti contro la squadra di Gasperini e approfittare dello scontro diretto tra Inter e Napoli per provare a volare al secondo posto. La Joya partirà fuori, con la possibilità di entrare a partita in corso.