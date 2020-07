Una prestazione come quella di ieri sera non può certo entusiasmare più di tanto l'ambiente juventino. Ma non bisogna nemmeno dimenticare che, alla luce della sconfitta della Lazio contro il Sassuolo, il 2-2 interno contro l'Atalanta permette ai bianconeri di guadagnare un ulteriore punticino sulle inseguitrici in chiave scudetto. Ora il vantaggio sul secondo posto è di 8 punti.



Questo è ciò che implicitamente sembra ricordare Leonardo Bonucci sul suo profilo Instagram, dove oggi ha pubblicato una foto corredata da un messaggio in inglese. Tradotto: "Un altro passo in avanti".