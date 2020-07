5







di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

Proprio come dal dentista. La Juve pareggia 2-2 contro l'Atalanta, soffre per quasi 90 minuti ma alla fine ne esce con un punto fondamentale per la lotta scudetto. La Dea va in vantaggio al 16' con una grande azione Gomez-Zapata finalizzata alla perfezione dall'attaccante colombiano. La reazione dei bianconeri sta tutta in due conclusioni di Dybala che però non scaldano neanche Gollini. La prima è parata facilmente dal portiere atalantino, la seconda esce dallo specchio della porta. I bergamaschi si chiudono bene e continuano a spingere anche dopo il vantaggio. Ad inizio ripresa Ronaldo segna un rigore causato da tocco di mano di De Roon su cross di Dybala, Malinovskyi riporta la Dea in paradiso a meno di 10' dalla fine ma al 90' è ancora Ronaldo a trasformare dal dischetto. Finisce 2-2 e alla Juve va bene così.



