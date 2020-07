Per un tempo, Mattia Perin ha detto no, almeno tre volte, alle ripetute bordate di Cristiano Ronaldo. Una super prestazione, se non fosse per le tre magie bianconere del secondo tempo, che ha sicuramente fatto felice l’Atalanta. Infatti, stando a quanto riporta Sky Sport, il club orobico ha messo nel mirino il portiere bianconero attualmente in prestito al Genoa, alla luce dell’interessamento della Roma per Pierluigi Gollini. La collaborazione tra Juve e Atalanta potrebbe dunque vivere un nuovo atto: dopo il passaggio in nerazzurro di Simone Muratore per 7 milioni di euro, potrà essere la volta anche di Perin.