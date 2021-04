La Juventus vuole continuare ad aumentare i giri della macchina e, dopo le due vittorie consecutive contro Napoli e Genoa, centrare la terza vittoria consecutiva. I bianconeri si sono ritrovati oggi alla Continassa per preparare la sfida Champions di domenica contro l’Atalanta, di seguito il report comparso sul sito ufficiale del club:



“L'obiettivo è la terza vittoria consecutiva, l'ostacolo si chiama Atalanta. Al JTC la Juventus continua a preparare la trasferta di Bergamo, per arrivare al massimo della forma alla sfida con la squadra di Gasperini, reduce da quattro vittorie consecutive. L'appuntamento, lo ricordiamo, è per domenica 18 aprile alle 15:00.



I bianconeri, questa mattina, agli ordini di Mister Andrea Pirlo, hanno svolto il secondo allenamento della settimana, concentrandosi soprattutto sulle esercitazioni tattiche.



Domani appuntamento nuovamente al mattino”.