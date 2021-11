Juventus Atalanta è stata una partita ricca di episodi. Numerose le ammonizioni, e due proteste per due rigori. L'Atalanta ha richiesto un rigore per intervento di Cuadrado su Pasalic. Nel finale, invece, il tocco di gomito di Mahle nell'area atalantina ha scatenato le polemiche della JuventusTocco con il gomito di Maehle nell'area atalantina, i giocatori della Juventus chiedono un rigore che non viene concessoContrasto in area tra Cuadrado e Pasalic: la Dea protesta con Ayroldi, non c'è rigoreAmmonito Demiral per un intervento duro su MorataAmmonito Rabiot per fallo su ZapataAmmonito Cuadrado per fallo su Zapata: decisione rigida di AyroldiAmmonito Zappacosta che ferma il contropiede di Chiesa con un fallo tatticoAmmonito anche Malinovskyi per fallo da dietro e fuori tempo su DybalaRemo Freuler è il primo ammonito del match: intervento duro su Rabiot in mezzo al campoSegna Zapata, giudicata regolare la sua posizione dopo il dubbio fuorigiocoSubito un episodio: Bonucci colpisce il pallone con la mano in area ma il braccio è attaccato al corpo: non c'è rigoreComincia il match