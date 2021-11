Non solo Federico Chiesa, sostituito all'intervallo di Juventus-Atalanta con Federico Bernardeschi per un problema muscolare. Al quarto d'ora della ripresa, peraltro al termine di un'azione offensiva da lui stesso orchestrata e conclusa poi con un tiro alto di Dybala, Weston McKennie ha chiesto il cambio.Max Allegri ha colto l'occasione per operare un cambio iperoffensivo e inserire Kean al posto di McKennie. Un'ultima mezz'ora di assalto Juve senza uno dei giocatori più in palla del momento.