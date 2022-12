Secondo quanto raccolto da La Stampa, sono stati ricostruiti dagli inquirenti alcuni "rapporti di collaborazione e partnership" tra la Juventus e alcune squadre della Serie A. Nello specifico: Atalanta, Sampdoria, Sassuolo, Empoli, Udinese.Ildiventa emblematico. Per il quotidiano, il difensore argentino era stato comprato dalla Juventus nel luglio 2019 per 26 milioni di euro, lasciato poi in prestito al Genoa. Romero è passato poi all'Atalanta nell'estate 2020 con la formula del. Paratici si era occupato di tutto questo, lo stesso ds che nell'agosto 2021 aveva portato Romero al Tottenham in cambio di 50 milioni di euro.In un’intercettazione del 30 luglio 2021: "C’hai un giocatore che paghi 16 milioni e dopo un giorno lo rivendi a 50!". Strano comportamento - sottolinea La Stampa - per chi è appena stato assunto dal club inglese,per "scontare il prestito dai miei crediti". Paratici lo rassicura ("Andrea è uno che poi sistemerà") e gli spiega che "lo scorso anno c’era da trovare i soldi e quindi bisognava vendere Romero anche se non era al prezzo giusto".Il primo agosto Percassi (non indagato) chiama Agnelli e il presidente bianconero spiega che "su un numero di elementi che abbiamo, io in questo momento devo stare fermo perché abbiamo Consob, Guardia di Finanza e qualsiasi cosa che ci stan guardando (…) su gli ultimi due anni. Allora io vorrei chiudere questa roba qua e poi tornare a mettere a posto, consapevole di quello che abbiamo, le varie situazioni". L’operazione si chiude il 2 agosto dopo l’incontro e("L’ha strapagato", dirà Cherubini ad un giornalista televisivo) e Demiral lascia Torino per Bergamo in cambio di 2,5 milioni per il prestito e 20 milioni di riscatto.