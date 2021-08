Dieci mesi dopo l'riapre ai tifosi della Juve. L'amichevole di sabato con l'Atalanta è l'occasione per riaprire i cancelli che a causa del Covid sono chiusi dal 25 ottobre scorso, giorno dell'1-1 tra la squadra di Pirlo e il Verona. Per la sfida contro Demiral e compagni lo Stadium riaprirà al 50%, con i tifosi pronti a far sentire il loro calore ed entusiasmo alla squadra prima del debutto in campionato in programma contro l'Udinese.