Finisce 3-3 il match traall'Allianz Stadium, il primo dopo la pesante penalizzazione di 15 punti in classifica inflitta al club bianconero. Ad aprire le marcature Ademolaal 4', con il primo tempo che però si conclude con la Vecchia Signora in vantaggio grazie alle reti di Angel(su rigore) e Arek, bravissimo a finalizzare dopo una splendida combinazione con il Fideo e Nicolò Fagioli. Inizio di seconda frazione da incubo per i padroni di casa, che subiscono due reti da Joakime ancora Ademola Lookman, per poi riagguantare il pareggio consugli sviluppi di un calcio di punizione. Una partita dalle mille emozioni, insomma, che alla Juve lascia anche qualche rimpianto soprattutto per l'approccio al secondo tempo, sicuramente rivedibile.: Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik. All. AllegriMusso; Toloi, Palomino, Scalvini; Hateboer, Ederson, De Roon, Maehle; Lookman, Boga; Hojlund. All. Gasperini