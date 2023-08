L'incontro di campionato è fissato per il mese di ottobre, ma la prima giornata del torneo è imminente e richiede un aumento della velocità. Allo stadiodisi preannuncia un anticipato di Serie A tra, le squadre protagoniste dell'amichevole in programma questa sera.I giocatori bianconeri hanno dimostrato una buona forma durante le partite amichevoli estive, rimanendo finora senza subire sconfitte. Dall'altra parte,ha subito una sconfitta abbastanza pesante a Berlino contro, ma è riuscita a conquistare il campo delnelle sfide più impegnative. Qui di seguito, troverete le formazioni iniziali e gli aggiornamenti in tempo reale dell'evento.44' - Cross di Cambiaso dalla sinistra, la torsione di Vlahovic è bella ma poco efficace: palla alta, seppur di poco.38' - Arriva al tiro anche Vlahovic, dal limite dell'area: palla centrale. E alta.35' - Super Musso su Weah! Azione che parte da Rabiot, largo per Chiesa: Vlahovic cicca ma c'è Weah sulla palla vagante. Para Musso.34' - Cross dalla destra di Koopmeiners: Ederson arriva puntuale, schiaccia di testa ma è facile per Perin.31' - Prima occasione per Dusan Vlahovic, che colpisce su cross di Chiesa: la testata è debole.25' - Doppia occasione per l'Atalanta, prima fermata da Alex Sandro (su Zapata) e poi Bakker s'infrange sul muro bianconero.24' - Ci prova ancora Federico Chiesa: destro deviato, sarà calcio d'angolo.22' - Occasionissima per i bianconeri, che lavorano in velocità e di prima. Palla di Weah, che allunga per Miretti: il cross in mezzo non trova compagni.18' - Cresce la Juve, ma non punge. Azione da sinistra di Vlahovic, che propone in mezzo da ottima posizione ma non trova Chiesa. Decisivo Palomino.13' - Si vede Miretti: destro dal limite, para facilmente Musso.12' - Ci prova Koopmeiners da fuori: palla alta.8' - Prima, ottima azione della Juventus. Che sfonda a destra con Cambiaso: il cross non trova Chiesa.: Perin, Danilo, Bremer, Alex Sandro, Weah, Miretti, Locatelli, Rabiot, Cambiaso, Vlahovic, Chiesa.: Musso, Scalvini, Djimsiti, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Bakker, Koopmeiners, Lookman, Zapata.