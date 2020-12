La Juve sbatte sull'Atalanta. Bianconeri in vantaggio con il super gol di Chiesa, a cui risponde Freuler con un'altra meraviglia: alla fine è 1-1. Nel mezzo ci sono tante occasioni, alcune anche clamorose. Ne ha due Morata, che le sbaglia, ne ha una fondamentale Ronaldo, che sbaglia malamente un rigore (in una delle sue peggiori serate bianconere). I meriti del basso punteggio, poi, se li spartiscono Szczesny e Gollini, che vanno di miracoli e blindano la porta. Un pareggio amaro per la Juve.

FORMAZIONI UFFICIALI

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Danilo; McKennie, Bentancur, Arthur, Chiesa; Morata, Ronaldo. All. Pirlo

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Djimsiti, Romero, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Malinovskyi, Pessina; Zapata. All. Gasperini

