Orologi puntati, ancora qualche ora e sarà Juventus-Atalanta. Fischio d'inizio alle 18.30, la squadra di Pirlo punta a conquistare i tre punti per continuare la striscia positiva iniziata nel derby contro il Torino e proseguita con l'impresa del Camp Nou in Champions contro il Barcellona e con la vittoria di Marassi col Genoa nell'ultima giornata di campionato. In quella gara si è sbloccato anche Paulo Dybala, che in questa stagione in Serie A non aveva ancora mai segnato ma oggi dovrebbe andare di nuovo in panchina, con il ritorno di Alvaro Morata dal primo minuto vicino a Cristiano Ronaldo.



Tutti i temi d'attualità e la presentazione di Juventus-Atalanta analizzati da Antonio Romano