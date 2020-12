Esame severo per la Juve di Pirlo, in crescita dopo un avvio di stagione problematico: mercoledì, nel turno infrasettimanale di Serie A, arriva allo Stadium l'Atalanta, che punta a rientrare in alta classifica dopo qualche battuta d'arresto. La tradizione però rema contro i bergamaschi, che dal 2001 non piegano i bianconeri in campionato. Il bilancio successivo parla di 24 vittorie juventine e 7 pareggi. Numeri che contribuiscono a rendere i campioni d’Italia nettamente favoriti secondo i trader di Stanleybet.it, che danno il segno «1» a 1,92 contro il 3,75 del «2». Il pareggio, uscito cinque volte negli ultimi sette confronti diretti in campionato, si gioca a 3,70. Sebbene quest’anno l’attacco dell’Atalanta non vada a mille come la scorsa stagione, l’Over, in quota a 1,62, si fa preferire all’Under, dato a 2,16. Il 3-1 per Cristiano Ronaldo e compagni, punteggio dell’ultimo successo bianconero contro l’Atalanta, si gioca a 16; il 2-2, uscito quattro volte nelle ultime tre stagioni, pagherebbe 14 volte la posta.