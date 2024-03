. I bianconeri tornano a giocare in casa dopo il bruciante ko di Napoli, che porta con sé non solo una classifica più incerta, ma anche la squalifica per diffida del loro miglior realizzatore, Dušan Vlahović. Il ritorno al gol di Federico Chiesa, però, dà speranza a Massimilianoalla vigilia della sfida con un’Atalanta verosimilmente provata dalla trasferta di Europa League e risentita per la sconfitta di Bergamo contro il Bologna. La zona Champions è ora a 5 punti di distanza.- La vittoria dei bianconeri è l’esito favorito per Betclic, che la quota a 2.24. Un successo esterno dei bergamaschi invece è dato a 3.22, mentre il pareggio a 3.30 (per Sisal a 3.25). Che i traders prevedano una partita equilibrata si capisce anche dalla quota dell’Under 2.5, fissata a 1.68, mentre l’Over 2.5 è dato a 2.06.- L’ultima volta che l’Atalanta fece visita alla Juve all’‘Allianz Stadium’ era il 22 gennaio 2023. In quel caso un super Ademola Lookman firmò una doppietta nel 3-3 finale. Lo stesso risultato è quotato alto, a 80.00. Rimanendo sul pareggio Betclic quota l’1-1 a 5.40 e lo 0-0, risultato dell’andata, a 8.00. Un’affermazione della Juventus è quotata a 6.40 in caso di 1-0, mentre a 9.20 il 2-0.- Tornato dall’infortunio, Federico Chiesa si è subito sbloccato a Napoli. Una sua rete contro l’Atalanta è data a 3.70, mentre quella di Milik, primo candidato a sostituire lo squalificato Vlahović, è a 3.10. Possibile una staffetta con Yıldız, la cui firma è quotata da Betclic a 4.00. La Juventus di Allegri spesso va in gol con i difensori centrali: un gol di Federico Gatti è dato a 8.00, uno di Bremer a 9.50, mentre uno di Danilo a 10.00. Sponda Atalanta, Betclic valuta una rete di Lookman a 3.70 e quella di De Ketelaere a 4.25. Dopo il timbro in Europa League, un’altro colpo di Scamacca è dato a 3.50. Betclic quota una rete del rigorista Koopmeiners a 5.00.