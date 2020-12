La Juventus sembra sulla buona strada dopo un avvio complicato, per questo il pronostico Snai per il match con l'Atalanta vira piuttosto decisamente sul segno «1», dato a 1,90. Gasperini sa però come far soffrire la Signora, tanto che nelle ultime cinque sfide ha perso soltanto una volta, ottenendo per il resto tre pareggi e la vittoria nei quarti di finale di Coppa Italia (3-0), due stagioni fa. Un'altra «X» è un'ipotesi da 3,75; poco più in alto, a 3,85, si colloca il blitz esterno dell'Atalanta, che in casa della Juventus non vince dal 1989. Finora le due squadre hanno avuto un andamento opposto: la Juventus si sveglia nel finale, tanto che se valessero solo i punti conquistati a metà gara i bianconeri sarebbero solo a metà classifica. L'Atalanta invece ha chiuso in svantaggio soltanto due primi tempi su dieci. Potrebbe essere quindi plausibile un pareggio al 45', offerto a 2,35, mentre il «2» alla fine della prima frazione si gioca a 4,00.