Lo scorso 18 aprile laè caduta per la prima dopo 20 anni contro l'Atalanta, affondata da. Per la sfida di sabato 27 novembre, però, nonostante il ko contro il, i bianconeri sono i favoriti.Il successo della squadra di, come sottolineato da Sisal Matchpoint, è dato a 2,15. Vittoria dell'Atalanta data a 3,20, mentre il pareggio paga 3,60 volte la posta. I bergamaschi non vince in casa delladall'8 ottobre 1989.Per quel che riguarda scommesse 'alternative', l’espulsione è data a 3,25. Un gol dinel primo tempo addirittura a 5,25. Un'altra rete di, dopo quello dello scorso anno, paga 4,5 volte l'importo giocato.