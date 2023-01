Può essere la partita più difficile della stagione, ma può ugualmente rappresentare un punto di svolta. Dopo la pesante penalizzazione, latorna in campo questa sera per affrontare l'. Una risposta orgogliosa, l'atteggiamento giusto per uscire dal pantano: questo é quello che si aspettano i tifosi dagli undici in bianconero; a sua volta Allegri punta sulle certezze della squadra per avere una base solida e provare così a impensierire una Dea che in questo 2023 sembra essere tornata su altissimi livelli.- La gara sarà visibile in diretta alle ore 20:45, sarà trasmessa, in tv e in streaming, su Dazn. Diretta testuale su IlBianconero.com, con commenti, analisi e pagelle del match.- Recuperato, é probabile chepunti sul francese per dare gamba e potenza al centrocampo. Guarda nella gallery dedicata le probabili formazioni della sfida.