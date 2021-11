Dopo la pesante sconfitta subita in Champions League contro il Chelsea, è già tempo di pensare al campionato per ladi Massimiliano Allegri, che questa sera affronterà tra le mura di casa la sempre temibiledi Gianpiero Gasperini: uno scontro diretto, di grande valore per entrambe le squadre, attualmente separate in classifica da 4 punti (25 a 21). In Serie A, i bianconeri arrivano da due vittorie consecutive contro Fiorentina e Lazio: i bergamaschi, da parte loro, non perdono da sei partite, nelle quali hanno collezionato due pareggi e quattro successi, l'ultimo contro lo Spezia (5-2 il risultato finale).- Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN, con il calcio d'inizio in programma alle 18.00. Su IlBianconero.com, diretta testuale, commenti, pagelle e un ampio post partita sul nostro canale Youtube.​- Come ha svelato lui stesso in conferenza stampa,dovrebbe puntare sulla, con la squadra schierata con un 4-4-2. ​Per l'Atalanta, invece, si profila un 3-4-1-2. Nella nostra gallery le probabili scelte dei due allenatori per la sfida di questa sera.