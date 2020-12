2









La Juventus oggi affronta alle ore 18.30 l'Atalanta all'Allianz Stadium. Una partita che dovrà dare continuità ai risultati in campionato (la vittoria nel derby con il Torino e quella di Marassi con il Genoa) e Champions League (il 3-0 al Barcellona) e che vedrà verosimilmente protagonista ancora una volta il 4-4-2 liquido di Andrea Pirlo. Che cambierà e ruoterà, a partire dalla difesa dove uno tra Alex Sandro e Cuadrado è destinato a riposare e far spazio a Danilo. Occhio poi ai ritorni a centrocampo: Ramsey si candida per un posto nell'undici da titolare, così come Kulusevski. In attacco toccherà a Ronaldo e Morata.



DOVE VEDERLA - La partita sarà trasmessa da Sky Sport, ai canali 202 e 251, e quindi sulle piattaforme dell'emittente satellitare come Sky Go e NowTv.



