La Juve cade ancora, incassa la sesta sconfitta stagionale e sprofonda a -7 dal quarto posto. Una crisi vera per una squadra che non sa riprendersi, non sa rialzarsi e che anche quando non fa male - come ieri sera - perde. L'1-0 contro l'Atalanta punisce la Juve oltre i suoi demeriti, ma nei 90' emergono i soliti problemi: insicurezze, poco gioco, sbandamenti ed errori dei singoli, tanti, anzi troppi.