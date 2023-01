Ci sono due modi per leggere questa partita. Il primo: la reazione dellasì, è arrivata. Il secondo: forse è stato pure troppo. Nel senso che la foga, la voglia, a tratti il delirio, si è impossessato di questo match. E conè arrivato un 3-3 che vale tutto e il contrario di tutto il resto.Al vantaggio di Lookman, la reazione si è fatta costante. Così come gli errori in un inizio di secondo tempo praticamente horror. Da lì i bianconeri hanno avuto un nuovo guizzo, che fa pari e patta sui momenti della partita, che si riflette nel risultato finale. Non basta un super Di Maria: il girone d'andata si chiude (praticamente, ma virtualmente) a 23 punti. Una mazzata.