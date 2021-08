Prima di cedere definitivamente Romero, l'Atalanta voleva chiudere l'ingaggio di un altro difensore centrale. Sembra ormai in dirittura d'arrivo la trattativa con la Juve per Merih. Si tratterà di un prestito oneroso (3-4 milioni di euro) con diritto di riscatto a 28 milioni. Juve che, per Romero, incasserà anche i 16 milioni previsti per il riscatto, da pagare in tre esercizi. Doppio affare in chiusura: Romero al Tottenham e Demiral all'Atalanta dalla Juve. Adesso ci siamo.