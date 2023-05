L'asse Juve-Atalanta è sempre stato particolarmente trafficato. Decine le operazioni che negli anni hanno trasformato il club bergamasco nel miglior serbatoio possibile per quello bianconero, una sinergia che ha radici lontanissime e nella leggenda di Gaetano Scirea solo uno dei tanti nomi già di una vita fa. L'attualità è ovviamente diversa, la dimensione dell'Atalanta oggi è differente rispetto al passato, il tipo di operazioni hanno portata completamente differente rispetto al passato. Resta la collaborazione diretta, a un certo punto diventata persino sospetta secondo il punto di vista della Procura di Torino e poi secondo quello della Procura Federale: un'altra storia, decisamente. Che non deve e non può influenzare le strategie di entrambi i club in questione, con almeno quattro.cinque giocatori di proprietà dell'Atalanta che attualmente sono finiti nel mirino della Juve.Quali? Scopri tutto in gallery