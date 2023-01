Non é stata la miglior serata di Marinelli, direttore di gara di Juventus-Atalanta. Tante sbavature, diversi errori pesanti e resta più di qualche dubbio su due episodi chiave nell'area bianconera, protagonista in entrambi Arek Milik.49' - Ederson stende Alex Sandro, é il primo ammonito del match46' - Pronti-via a inizio secondo tempo arriva il gol di Maehle. I giocatori della Juve alzano le mani chiedendo il fuorigioco, ma il gol é regolare45' - Episodio dubbio al termine del primo tempo: Milik tamponato da dietro all'ingresso dell'area atalantina, Marinelli lascia correre22' - Fagioli falciato in area da Ederson. Per l'arbitro non c'é nulla, ma dopo il richiamo del Var non può che concedere il rigore6' - Milik cerca la profondità, detta il passaggio, ma viene steso in area da Palomino: per l'arbitro non é nulla, il Var non interviene1' - Fischio d'inizio