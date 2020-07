della sezione di Trieste sarà l’arbitro del big match tra, insieme agli assistenti Del Giovane e Valeriani. Piccini quarto uomo, mentre al Var ci sarà Irrati, l’Avar è Schenone. Segui su Ilbianconero.com i principali episodi da moviola.Muriel scappa verso la difesa della Juve, Rabiot lo stende da dietro: giallo per il franceseEnnesimo fallo su Dybala che fa infuriare la panchina della Juventus e anche il presidente Agnelli presente sulle tribuneCalcio di rigore per la Juventus! Dybala crossa a rientrare dal limite dell'area, De Roon la prende con il braccio sinistro leggermente staccato dal corpo, verificato dal Var.- Dybala serpeggia in area di rigore bergamasca, prova a metterla in mezzo con il mancino ma Freuler respinge. Per i bianconeri l'ha toccata con il braccio, ma la rimpalla con il petto.Cuadrado entra in ritardo su Zapata, giallo per il colombiano, che salterà la gara contro il SassuoloA seguito di un contrasto di gioco, Zapata calpesta in caduta De Ligt involontariamente, ma dalla panchina montano proteste- Ilicic chiede un rigore per un fallo di mano di Matuidi in area bianconera, il francese però la tocca con il petto- Bernardeschi entra in scivolata su Castagne, l’arbitro punisce l’intervento con un giallo.- Partiti!