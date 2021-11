Finale di partita di grande tensione. Non potrebbe essere altrimenti dopo che laesce dallo Stadium con una sconfitta per 1 a 0 contro. Dopo aver offerto una prova opaca, l'ennesima in questa stagione, che arriva dopo la pesantissima sconfitta di Londra. Una squadra incapace di reagire di fronte alle difficoltà, svuotata di ogni emotività.A partita terminata, una pioggia di fischi - la seconda, dopo l'intervallo - ha sommerso i bianconeri. Non solo, la curva ha chiamato a sé la squadra, ma sono stati solo 6 i calciatori a presentarsi sotto il settore, per salutare e chiedere scusa. Si tratta di: ​. Gli altri, rientrati frettolosamente nel tunnel che porta agli spogliatoi.A tutto ciò, si aggiunge la beffa dei tifosi della Dea che, dal settore a loro dedicato, hanno intonato il coro "Serie B, Serie B".Inoltre, da segnalare, attimi di tensione a fine partita tra Perin e Djimsiti: tensione stemperata immediatamente.