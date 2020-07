è l'osservato speciale di Juventus-Atalanta, in programma stasera alle 21.45. I giocatori sono centrati a conquistare quei tre punti che avvicinerebbero ancora di più i bianconeri allo scudetto, la dirigenza lavora sul mercato e quello dell'esterno dell'Atalanta è un profilo che piace per la prossima stagione. Oggi Paratici e il suo staff ne approfitteranno per studiarlo da vicino e capire, se oltre a fare l'esterno di un centrocampo a cinque, potrebbe essere adatto anche come quarto difensore.