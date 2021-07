La squadra ha già iniziato a lavorare alla Continassa e piano piano il gruppo a disposizione di Allegri si allarga con il ritorno dalle vacanze dei reduci da Coppa America ed Europeo (gli ultimi saranno i quattro italiani Chiellini, Bonucci, Bernardeschi e Chiesa), intanto dietro alla scrivania il ds Cherubini e il suo staff si stanno muovendo per rinforzare la rosa.- Mercato in entrata e in uscita, con un occhio puntato sulla difesa. A oggi ci sono cinque centrali per Max: Bonucci e Chiellini che presto rinnoverà il contratto, De Ligt, Demiral e Rugani. Sei, se aggiungiamo anche il classe 2002 Dragusin. Tanti, troppi per chi ha bisogno di due titolari e due alternative. Escludendo i primi tre che sono intoccabili,. Il turco è il primo obiettivo dei nerazzurri in caso di cessione di Cristiano Romero.- A proposito: l'ex Genoa è ancora di proprietà della Juventus che l'anno scorso l'aveva mandato a Bergamo in prestito biennale per 2 milioni con diritto di riscatto a 16, che il club di Percassi eserciterà già quest'estate con un anno d'anticipo. El Cuti ha convinto tutti, ma dietro questa scelta potrebbe esserci anche. Trattativa aperta col Tottenham di Fabio Paratici, al quale il giocatore piace molto e l'aveva già preso per la Juve.- I bianconeri incasseranno così 16 milioni dalla cessione definitiva di Romero, ma; se dovesse concretizzarsi la cessione di Romero, i nerazzurri faranno un tentativo per l'ex Sassuolo cercando uno sconto e una formula che vada bene a entrambe le parti. L'asse di mercato Torino-Bergamo si scalda tra Romero e Demiral, la Juve lavora al mercato in uscita.