Juventus-Atalanta: Doveri 5 (Var Irrati). Questo il giudizio dell'ex arbitro internazionale Massimo Chiesa, che a calciomercato.com sottolinea: "Giornata no per Doveri. Il rigore concesso alla Juve non c’era: troppo lieve il contatto tra Hateboer e Chiesa - che cade dopo qualche secondo - per essere sanzionato. Mancano poi due espulsioni: una di Romero, che commette tre brutti falli e viene ammonito al secondo e solo richiamato al terzo; una di De Roon, per l’entrataccia su Cuadrado al 52’ (per cui lo stesso giocatore si è pubblicamente scusato con Cuadrado sui social). Una curiosità sul gol sbagliato da Morata di tacco al 12’: lo spagnolo era in evidente posizione di fuorigioco”.