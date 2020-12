Questa sera Juventus e Atalanta scendono in campo senza schierare i rispettivi numeri 10 nella formazione titolare. La situazione dei due argentini è molto differente: il Papu Gomez ha avuto uno scontro molto forte con Gasperini e per questo, molto probabilmente, lascerà Bergamo già a gennaio. Dybala, invece, è rimasto fuori per scelta tecnica, dopo essersi sbloccato contro il Genoa, e potrebbe entrare nel secondo tempo. I due, amici e connazionali, si sono stretti in un caloroso abbraccio nel prepartita, un gesto di solidarietà reciproca tra due atleti che stanno vivendo un momento, anche se per motivazioni diverse, ugualmente difficile.