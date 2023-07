Il reparto in cui c'è più movimento in casa Juve, tra giocatori in uscita e grandi obiettivi è il centrocampo. Sfumato Milinkovic Savic, resta la volontà del club di aggiungere un rinforzo importante per completare la rosa. Isu cui gli azzurri ci sono ancora) e a maggior ragione adesso. Operazione non semplice viste le richieste dell'Atalanta che chiede 40 milioni di euro e vorrebbe proporre un rinnovo all'olandese, il cui contratto scade nel 2025.Come riferisce il Corriere di Torino, c'è un giocatore che potrebbe entrare nella trattativa perché gradito alla squadra bergamascaalento della Juve che potrebbe essere ceduto anche per la volontà del ragazzo di avere più spazio. L'alternativa a Koopmeiners è Samardzic; anche in questo caso c'è la concorrenza del Napoli. Altri profili seguiti alla Continassa sono Kessie e De Paul. In ogni caso però, prima serviranno le cessioni, a partire da quella di Zakaria al West Ham, la cui trattativa continua.