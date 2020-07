Juventus-Atalanta può essere stata anche un’occasione di mercato, utile alle rispettive dirigenze per parlare di reciproci obiettivi. Come Mattia Perin, che come riporta Sky Sport è entrato fortemente nei radar dei bergamaschi. Oggi il portiere è in prestito al Genoa, ma a fine stagione farà ritorno alla base per conoscere il suo futuro: l’Atalanta lo vorrebbe in caso di partenza di Pierluigi Gollini, che ha molte richieste sia in Italia (Roma) che all’estero (Tottenham).