Alla vigilia della finale di Reggio Emilia, ci chiediamo: quando è stata la prima volta in cui Juventus e Atalanta si sono incontrare in Coppa Italia?



Si deve risalire al 6 gennaio 1938, quando lo stadio Comunale di Torino, all'epoca denominato Benito Mussolini per ovvie ragioni di regime fascista, ospitò i quarti di finale della coppa nazionale. A prevalere fu la Juve, che inflisse alla Dea un sonoro 6-0: a segno (in ordine sparso) Varglien, doppietta di De Filippis, e poi entrambi i fratelli Borel, due gol di Felice e uno di Aldo.