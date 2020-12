Mercoledì la Juventus tornerà in campo per affrontare l'Atalanta. Questo il focus preparato dalla società bianconera sulla prossima sfida di campionato: "Con 17 punti in 10 partite (deve ancora recuperare il match con l’Udinese), l’Atalanta arriva alla partita di mercoledì dell’Allianz Stadium contro la Juventus dall’alto del suo ottavo posto in classifica. La squadra allenata da Gian Piero Gasperini fino ad ora ha inanellato 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, con 21 gol fatti e 16 subiti. Nell’ultimo turno di campionato ha battuto nettamente 3-0 la Fiorentina grazie alle reti di Gosens, Malinovsky e Toloi. I nerazzurri, proprio come la Juventus, hanno conquistato la scorsa settimana l’accesso agli ottavi di finale di Champions League, chiudendo il proprio girone al secondo posto alle spalle del Liverpool con 11 punti".