La Juve rischia di rimpiangere El Cuti Romero. Preso dal Genoa a gennaio scorso e lasciato in prestito in rossoblù fino a fine stagione, in realtà in bianconero non ha mai giocato perché in estate è stato girato in prestito biennale all'Atalanta con diritto di riscatto a 16 milioni di euro. E il riscatto potrebbe essere immediato, soprattutto dopo la grande stagione appena conclusa. I nerazzurri stanno pensando di prendere l'argentino a titolo definitivo, con la Juve che non avrebbe più nulla a che fare con Romero.