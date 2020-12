3









A poche ore dalla sfida con l'Atalanta, in programma oggi alle 18.30, Andrea Pirlo ha convocato 24 giocatori per cercare di conquistare la vittoria e continuare la striscia positiva iniziata nel derby col Toro. Nella lista dei convocati torna il capitano Giorgio Chiellini anche se non è al 100% come ha detto Pirlo nell'intervista di ieri a Juventus tv, ancora fuori Demiral.



Ecco l'elenco completo:



Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio.

Difensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Portanova, Kulusevski.

Attaccanti: Ronaldo, Morata, Dybala, Da Graca.