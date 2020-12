In casa Atalanta è scoppiato il caso. Alla vigilia della gara contro la Juventus in programma domani alle 18.30 a Bergamo si parla solo del rapporto tra il Papu e Gasperini, ormai arrivato ai minimi termini. Nonostante tutto però l'argentino è stato inserito nell'elenco dei convocati per la gara di domani, nel quale c'è anche Miranchuk.