L'Allianz Stadium riapre le sue porte in occasione del match di questa sera, powered by Socios.com, tra i bianconeri e l'Atalanta. Sarà il quarto test in questo pre-campionato per la squadra di Mister Massimilano Allegri, a otto giorni dalla trasferta di Udine che aprirà ufficialmente la nuova stagione della Juventus.Di seguito la lista dei giocatori convocati per la sfida contro gli orobici.Wojciech SzczesnyMattia PerinCarlo PinsoglioMattia De SciglioGiorgio ChielliniMatthijs de LigtDanilo LuizJuan CuadradoAlex SandroLuca PellegriniLeonardo BonucciDaniele RuganiKoni De WinterAaron RamseyWeston McKennieFederico BernardeschiFederico ChiesaRodrigo BentancurNicolò FagioliDejan KulusevskiFilippo RanocchiaCristiano RonaldoAlvaro MorataPaulo Dybala