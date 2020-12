Potrebbe giocare, il Papu Gomez. Contro la Juventus, l'argentino potrebbe tornare titolare dopo un vertice in serata tra Gasperini, Percassi e lo stesso giocatore argentino. Scrive Gazzetta: "Ovviamente non è quello che il Gasp si augura. Un po’ più di serenità sì, e anche per questo ha dribblato l’argomento". La società non ha interesse a creare problemi al tecnico, ma non ha smesso di portare avanti la soluzione diplomatica. In vista delle prossime tre gare, le "prove tecniche di distensione" sono proseguite ieri. Faccia a faccia tra il Papu, presente con il procuratore Riso, e i Percassi. Il tempo potrebbe essere un buon alleato.